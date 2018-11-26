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В Москве вручили ноту временному поверенному в делах Украины

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Временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому вручена нота в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ.

«26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Р. М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море, — отметили в дипведомстве. — Внимание Р. М. Нимчинского было привлечено к заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года, ему была вручена соответствующая нота».

Как заявили в МИД РФ, «особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне».

Напомним, накануне в Азовском море произошел инцидент с артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовым буксиром «Яны Капу» ВМС Украины. Российские пограничники открыли огонь по украинским кораблям. В результате обстрела пострадали три моряка.

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Из-за инцидента в Азовском море президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины приняли решение ввести в стране военное положение на 60 суток. Окончательное решение будет принято сегодня на заседании Верховной рады.

Керченский пролив, МИД РФ
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Понедельник, 26 ноября 2018
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