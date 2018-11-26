Международный арбитраж постановил взыскать с РФ в пользу Ощадбанка $1,3 миллиарда

Арбитражный суд в Париже 26 ноября принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка, нанесенных в результате аннексии Крыма Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанка.
Сумма возмещения составит 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Согласно статье 32 Арбитражного регламента Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, арбитражное решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления.
Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.
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