Глава Минэкономики ФРГ призвал не смешивать «Северный поток – 2» и ситуацию в Украине

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что вопрос реализации проекта «Северный поток — 2» и кризис в Украине нужно отделять друг от друга. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала ARD.
«Это два разных вопроса и разные области», — подчеркнул Альтмайер и высказался против прекращения строительства трубопровода.
Министр также отметил, что конфликт в Украине «не решить военным путем». Он рассчитывает, что недавние события в Керченском проливе будут обсуждаться на саммите G20.
Накануне официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что позиция правительства ФРГ относительно реализации «Северного потока — 2» остается неизменной. В Берлине считают его коммерческим проектом и одновременно призывают к сохранению транзита газа через Украину.
Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016