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Глава Минэкономики ФРГ призвал не смешивать «Северный поток – 2» и ситуацию в Украине

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Глава Минэкономики ФРГ призвал не смешивать «Северный поток – 2» и ситуацию в Украине

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер считает, что вопрос реализации проекта «Северный поток — 2» и кризис в Украине нужно отделять друг от друга. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала ARD.

«Это два разных вопроса и разные области», — подчеркнул Альтмайер и высказался против прекращения строительства трубопровода.

Министр также отметил, что конфликт в Украине «не решить военным путем». Он рассчитывает, что недавние события в Керченском проливе будут обсуждаться на саммите G20.

Накануне официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также заявил, что позиция правительства ФРГ относительно реализации «Северного потока — 2» остается неизменной. В Берлине считают его коммерческим проектом и одновременно призывают к сохранению транзита газа через Украину.

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Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Северный поток-2
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