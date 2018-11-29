Турция может стать посредником между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным возможное посредничество Анкары в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе. Об этом он сказал журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G-20, передает «Интерфакс-Украина».

«В ходе беседы с Путиным проблема инцидента в Керченском проливе обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника», — отметил Эрдоган.

Он добавил, что обсуждение проблемы планируют продолжить на встрече во время саммита.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду провел телефонные переговоры с президентами Украины и России, во время которых обсуждался инцидент в Керченском проливе.

В частности, Порошенко и Эрдоган договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20, который состоится с 30 ноября по 1 декабря.

В АП отметили, что Эрдоган «осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины». Порошенко также призвал усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.