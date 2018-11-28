Германия отказалась пересмотреть свою позицию по «Северному потоку-2»

Ситуация в Керченском проливе не меняет позицию Берлина по газопроводу «Северный поток-2», который является экономическим проектом. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт, передает Reuters.

«Мы приняли критику к сведению, но ничего не изменилось в принципиальном взгляде на этот проект, как на экономический», — сказал Зайберт. Он также добавил, что Германия до сих пор поддерживает сохранение транзитной роли Украины.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Запад ввести против России новые санкции, а также заморозить проект газопровода «Северный поток-2». Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт также выразила надежду, что европейские страны после инцидента в Керченском проливе примут необходимые меры и задумаются о целесообразности строительства «Северного потока-2».

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили два украинских катера и буксир. Суд в Крыму арестовал всех моряков с задержанных украинских кораблей на два месяца.

В Украине из-за этого инцидента в 10 областях введено военное положение. Мировое сообщество осудило действия России.