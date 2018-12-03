Катар покидает ОПЕК

Государство Катар намерено покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра по вопросам энергетики Катара Саада бен Шарида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из членства в ОПЕК с января 2019 года», — заявил глава ведомства. Он также добавил, что руководство ОПЕК было уведомлено об этом в понедельник утром.

Отметим, что утром в понедельник, 3 декабря, на торгах в Лондоне цена нефти марки Brent подскочила на 5% по сравнению с закрытием торгов в предыдущую пятницу.

Трейдеры отреагировали на поступающие новости. В субботу, 1 декабря, президент Владимир Путин на конференции в Буэнос-Айресе, где проходил саммит G20, рассказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить период сделки ОПЕК+.