В Госдуме РФ готовят правки для упрощения выдачи украинцам российских паспортов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин РФ поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство РФ.

«В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери (для вступления в гражданство РФ — Ред.), и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов», — сказал спикер Госдумы на пленарном заседании во вторник, цитируют его российские СМИ.

«Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат», — призвал он, обращаясь к комитету по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Напомним, что ранее с идей упростить для граждан Украины получение гражданства РФ выступил президент России Владимир Путин.