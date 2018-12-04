В Госдуме РФ готовят правки для упрощения выдачи украинцам российских паспортов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин РФ поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента оперативно подготовить поправки для упрощения принятия украинцев в гражданство РФ.
«В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с Администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери (для вступления в гражданство РФ — Ред.), и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов», — сказал спикер Госдумы на пленарном заседании во вторник, цитируют его российские СМИ.
«Давайте этим вопросом займемся, чтобы был конечный результат», — призвал он, обращаясь к комитету по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитету Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Напомним, что ранее с идей упростить для граждан Украины получение гражданства РФ выступил президент России Владимир Путин.
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