На аукционе Sotheby's продадут первую в мире книгу о фондовой бирже

Первая книга о фондовой бирже под названием Confusion of Confusions, написанная в 1688 году на испанском языке, выставлена на онлайн-аукционе Sotheby’s. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, отметившее, что, по оценкам экспертов, она может быть продана за $200-300 тыс. Стартовая цена — $190 тыс.
Книгу написал коммерсант, поэт и меценат Джозеф де ла Вега (1650-1692) в качестве пособия для работы на фондовой бирже Амстердама. Перебравшийся из Испании в Нидерланды автор рассказал об основных биржевых механизмах, а также дал ряд советов участникам торгов. Вега попытался развеять определенные сомнения касательно биржевой торговли.
Согласно данным аукционного дома, в мире осталось не более 10 экземпляров этой книги. В последний раз один из них продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне более чем 30 лет назад за £16,5 тыс., что тогда соответствовало $29 тыс.
Книга длительное время оставалась практически никому не известной. Лишь в конце XIX века ряд экономистов из Германии и Нидерландов обратил внимание на это издание. На английский язык Confusion of Confusions перевели только в 1959 году.
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