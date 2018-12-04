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Saxo Bank опубликовал свой прогноз «маловероятных событий» на 2019 год

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Saxo Bank опубликовал свой прогноз «маловероятных событий» на 2019 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank, специализирующийся на онлайн-трейдинге и инвестициях на международных рынках, опубликовал традиционный ежегодный прогноз о «маловероятных событиях, которые могут оказать огромное влияние на финансовые рынки». Прогнозы, которые в банке называют шокирующими, опубликованы на сайте кредитной организации. Отмечается, что предсказания не являются официальными рыночными прогнозами Saxo Bank.

Один из главных прогнозов банка касается президента США Дональда Трампа, который может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы страны (ФРС) Джерома Пауэлла. Место последнего согласно прогнозу может занять президент Федерального резервного банка Миннеаполиса (один из 12 федеральных резервных банков США, образующих ФРС) Нил Кашкари.

«На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке в декабре 2018 года глава ФРС Джером Пауэлл при незначительном перевесе во время голосования поддерживает повышение процентной ставки. Это оказывается последней каплей, и американская экономика и акции немедленно начинают быстрое падение в первом квартале 2019 года», — указывается в прогнозе банка. К лету 2019 года акции могут оказаться в глубокой яме, а кривая доходности США пойдет на спад.

В другом предсказании банк сообщает о возможном поглощении компании Tesla решившим выйти на автомобильный рынок ИТ-гигантом Apple. Согласно прогнозу Saxo Bank, Apple обеспечит финансирование сделки по приобретению Tesla на 40% выше номинала — по $520 за акцию. В итоге Apple купит Tesla по цене, которая на $100 выше, чем ранее предлагал основатель компании Илон Маск. После сделки с Tesla, согласно прогнозу, Apple построит несколько новых заводов в Европе и Китае, чтобы в будущем стать лидером по производству электромобилей.

Третьим сценарием является введение всемирного транспортного налога, который распространится на авиабилеты и тоннаж судов. «Ставка [налога] увязывается с объемами выбросов углекислого газа», — указывают в банке. Она составит $50 за тонну выбросов, что в два раза превысит ранее предлагавшийся уровень и значительно превышает средние показатели в размере €15 за тонну в рамках европейской Системы торговли квотами на выбросы. В банке подчеркивают, что Китай и США также примут новый транспортный налог, хотя ранее в Вашингтоне и Пекине выступали против его введения, опираясь на Чикагскую конвенцию 1944 года.

Среди других прогнозов — победа Лейбористской партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, после которых лидер партии Джереми Корбин займет кресло премьер-министра и сформирует новое правительство. Отмечается, что в этом случае лейбористы также могут провести новый референдум по Brexit. Железные дороги, предприятия ЖКХ и энергокомпании будут национализированы, а в стране впервые введут прогрессивный налог на недвижимость. В результате преобразований будет установлен первый в истории паритет курсов валют Великобритании и США, так что £1 будет стоить $1.

Аналитики Saxo Bank также предсказывают рецессию экономики Германии. В частности, неудачи ждут автомобильную промышленность ФРГ, которая обеспечивает 14% ВВП страны. В 2019 году автопроизводители Германии реализуют 81 млн машин, что всего на 2% больше, чем в 2017 году.

Также в банке отметили сценарий, при котором на весеннем заседании руководства Международного валютного фонда и Всемирного банка экономисты могут заявить о прекращении измерения ВВП. «Это беспрецедентное решение станет символом отхода от системы доминирования центробанков в связи с крахом глобальной производительности после мирового финансового кризиса», — говорится в сообщении Saxo Bank.

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В своем последнем прогнозе Saxo Bank рассказывает о солнечной буре, которая обрушится на Западное полушарие Земли и уничтожит большинство спутников. Согласно прогнозу буря вызовет «неописуемый хаос» в транспортной сфере и в электрической инфраструктуре, которые зависят от GPS. Убытки компаний составят около $2 трлн.

В прошлом году Saxo Bank предсказывал потерю независимости ФРС США, отказ Центробанка Японии от контроля кривой доходности, переход Китая на «нефтеюани», раскол политических сил в ЕС и рост цены биткоина до $60 тыс.

Saxo Bank, прогноз
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