Россия пустила дипломатов к захваченным украинским морякам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что украинские консулы начали посещения украинских военнопленных моряков, которых Россия удерживает в Москве. Об этом он заявил в комментарии на полях министерской встречи ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент «Европейской правды».

Климкин утверждает, что договоренность об этом стала результатом давления на РФ в рамках данной организации.

«Положительный результат встречи ОБСЕ — то, что мы выбили у них (российских властей — Ред.) ответ на вопрос, где находятся наши ребята и выбили график консульских посещений.

Именно сейчас наши консулы встречаются с ранеными ребятами, с тремя, и затем каждый день будут встречаться с другими — чтобы к субботе консулы убедились, в каком они состоянии», — заявил министр.