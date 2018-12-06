Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию в украинском православии

Вмешательство президента Украины Петра Порошенко в церковную жизнь страны противоречит конституции и заявлениям о стремлении к европейским ценностям, сказал в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Государство заявляет о своем европейском выборе, а в Европе нет ничего подобного из того, что сейчас делает господин Порошенко. Он нарушает конституцию своей страны, он вторгается в религиозную проблематику, он пытается управлять церквами и при этом он заявляет о европейском выборе», — сказал предстоятель, которого цитирует ТАСС.
Глава Русской православной церкви отметил, что, если бы подобная ситуация происходила в России, реакция мирового сообщества была бы очень бурной. «Вы можете себе представить, если бы Путин заявил, что собирает церковный собор 15 декабря, если бы он заявил, что эта церковь нам подходит, а эта не подходит, что бы творилось в мире, как бы закричали все поборники прав человека», — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
По его мнению, происходящее в Украине свидетельствует о том, что Порошенко «в первую очередь ставит задачу остаться у власти, а что в результате этой власти может произойти с Украиной и украинским народом сегодня никто не может прогнозировать».
Напомним, что в 15 декабря должен пройти объединительный собор по созданию новой церкви. Его дата была оглашена президентом Петром Порошенко.
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