Из-за санкций Филиппины купят американские вертолеты вместо российских

Филиппины, отказавшись от покупки российских вертолетов из-за санкций США, приобретут 16 вертолетов Black Hawk производства американской компании Sikorsky Aircraft Corp за $240 млн. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.
Как заявил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана, военно-воздушные силы подпишут в следующем году контракт о поставках американских вертолетов, отказавшись от покупки винтокрылых машин у России, хотя по цене они были на порядок ниже. «Несмотря на это, за них будет очень трудно расплачиваться из-за санкций США», — признал глава филиппинского оборонного ведомства, которого цитирует Reuters.
По данным агентства, Филиппины рассматривали несколько вариантов, включая вертолеты S-70 Black Hawk компании Sikorsky Aircraft Corp, российские Ми-171 и машины AW139 южнокорейской компании Surion and Agusta Westland.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «о противодействии противникам Америки посредством санкций», который закрепил ограничительные меры в отношении России, Ирана и Северной Кореи, принятые предыдущими администрациями, и ввел дополнительные. Закон усложнил процесс получения кредитов российскими предприятиями и работу оборонных и энергетических компаний, а также распространил действие санкций на физические и юридические лица третьих стран, сотрудничающие с компаниями из России.
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