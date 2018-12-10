Аналитик Saxo Bank предсказал полный крах Bitcoin

Стоимость Bitcoin продолжит падать, пока в 2019 г. криптовалюта не обесценится, считает главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен, об этом он рассказал во время презентации «Шокирующих предсказаний на 2019 год». По мнению эксперта, цифровые деньги не имеют реальной ценности, теперь они теряют популярность, а майнинг становится затратным из-за высокого потребления электроэнергии и низкой цены самого актива, многие предприниматели отказываются от добычи.

«В 2019 г. базовая отметка для Bitcoin составит $1000, после чего его цена начнет падать до нулевого значения. Криптовалюты имеют право на существование, но только под контролем властей», — заявил Якобсен.

Он считает, что блокчейн может использоваться в сфере государственного управления и налогообложения, а новая технология станет базовой при формировании глобальной экономики. Отметим, в декабре 2017 г. глобальный стратег Saxo Bank Кей Ван-Петерсен предпологал, что в 2019 году стоимость Bitcoin может вырасти до $100 000.