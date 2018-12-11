LG сделала машину для домашнего производства пива

Южнокорейский производитель электроники LG анонсировал капсульную систему производства крафтового пива. Новинка будет выставляться на CES 2019 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает сама компания, передает Лига со ссылкой на The Verge.

Устройство называется LG HomeBrew. Домашний аппарат использует одноразовые капсулы, которые содержат солод, дрожжи, хмелевое масло и ароматизатор. Производители утверждают, что автоматизировали всю процедуру приготовления: от ферментации, газирования и выдерживания до подачи и очистки. Приготовить напиток можно нажатием одной кнопки.

Также компания сделала бесплатное сопутствующее приложение для Android и iOS. В нем можно будет следить за статусом HomeBrew и этапами приготовления пива.

Устройство сможет приготовить пять сортов напитка: американский IPA, американский бледный эль, английский стаут, бельгийский Witbier и сухой чешский Pilsner. Производительность — до 5 л пива за две недели в зависимости от сорта пива.