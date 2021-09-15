LG сделала телевизор за $1,7 млн

Компания LG представила семейство новых телевизоров DVLED Extreme Home Cinema, флагманом которого стал 325-дюймовый 8K-телевизор. Стоимость составит от $70 тыс. за базовый 108-дюймовый HD-телевизор до $1,7 млн за топовый 325-дюймовый 8K-экран.

Новинки получили экраны на основе технологии Direct View LED, в которой за формирование изображения отвечают миниатюрные светодиоды. Обещано, что новые телевизоры прослужат не менее 100 тыс. часов, обеспечивая качественную высококонтрастную картинку.

Линейка LG DVLED Extreme Home Cinema включает в себя сразу девять моделей с соотношением сторон 16:9 или 32:9. Базовым вариантом является 108-дюймовый телевизор с экраном HD и 2K, версии от 163 до 393 дюймов имеют 4K-экран, а топовый 325-дюймовый телевизор поддерживает разрешение 8K. Флагманское устройство, как подчеркивает производитель, во время работы выделяет большое количество тепла и требует эффективной системы кондиционирования в помещении, где установлен экран.