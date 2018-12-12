Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа

Палата представителей Конгресса США признала искусственный голод в 1932-1933 годах в Украине геноцидом украинского народа. О этом сообщает в среду на своей странице в Facebook посольство США в Уараине.

«Таким образом на сегодня обеими палатами Конгресса США принято решение, в которых Голодомор признан геноцидом украинского народа», — говорится в сообщении.

«Как и аналогичная резолюция, которая была принята Сенатом США 3 октября этого года, документ также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа», — отмечается в Facebook.