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Палата представителей Конгресса приняла резолюции об Азовском море и «Северном потоке-2»

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Палата представителей Конгресса приняла резолюции об Азовском море и «Северном потоке-2»

Палата представителей Конгресса США приняла две резолюции, в которых выступила против завершения строительства российского газопровода «Северный поток-2» и осудила военную агрессию РФ против Украины в Керченском проливе. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США.

В резолюции против завершения строительства российского газопровода, в частности, содержится призыв к правительствам европейских государств отказаться от «Северного потока-2».

Кроме этого, выражается поддержка введению санкций в отношении газопровода согласно части 232 «Закона о противодействии противникам Америки путем санкций».

«В резолюции также отмечается, что „Северный поток-2“ является шагом в обратном направлении в том, что касается обеспечения энергетической безопасности Европы и интересов США.

Документ содержит настоятельный призыв к президенту США использовать все имеющиеся инструментарии, чтобы поддержать энергетическую безопасность Европы через политику уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей», — сообщает украинское посольство.

В резолюции об Азовском море Палата представителей осуждает нападение РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

«Документ призывает РФ немедленно вернуть суда и их экипаж Украине, прекратить нарушать суверенитет нашего государства и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями», — говорится в сообщении.

Резолюция также подтверждает приверженность США предоставлять украинскому народу политическую, экономическую помощь и помощь в сфере безопасности, необходимую для обеспечения ее независимости, демократического развития и процветания.

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В документе отдельно содержится призыв к президенту США, союзникам и партнерам Соединенных Штатов заставить РФ ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

Конгресс США, Азовское море, Северный поток-2
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