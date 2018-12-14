ЕБРР выделит «Кернелу» кредит на 48 миллионов долларов

Европейский банк реконструкции и развития выделит долгосрочный кредит в размере до 48 миллионов долларов одной из крупнейших украинских аграрных групп «Кернел». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По информации на сайте ЕБРР, отдельные долгосрочные инвестиции будут направлены в инфраструктуру агробизнеса Kernel Group для поддержки в реализации ее стратегии устойчивого развития.
Общая стоимость проект оценивается в 110 млн долларов.
Кроме того, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил в сентябре 2018 года выдачу «Кернелу» долгосрочного финансирования в размере до 250 млн долларов для покрытия капитальных затрат на 2019 финансовый год (начался с 1 июля 2018 года).
Проект состоит из финансирования двух силосов для хранения зерна, терминала по переработке и хранению зерна в Черноморском порту, пяти ТЭЦ и завода по переработке семян подсолнуха.
По информации ЕИБ, общая стоимость проекта составит до 519 млн долларов.
Кернел — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Свою продукцию «Кернел» экспортирует более чем в 60 стран мира.
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