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Треть проверенного элитного виски оказалась подделкой

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Треть проверенного элитного виски оказалась подделкой

В Шотландии провели проверку редкого сорта виски и обнаружили, что более трети бутылок, участвовавших в исследовании, были подделками. Об этом сообщает BBC Scotland.

Проверка была проведена по заказу компании Rare Whiskey 101 (RW101), которая оказывает посреднические и консалтинговые услуги покупателям и продавцам редкого и старого виски. Работу по определению возраста этого напитка проводил Центр экологических исследований Шотландского университета (SUERC) в Ист-Килбрайде.

Всего эксперты проверили 55 бутылок, случайным образом выбранных на аукционах, в частных коллекциях и у розничных продавцов. Поддельный виски оказался в 21 бутылке. Компания-заказчик подсчитала, что если бы тесты подтвердили подлинность оказавшихся контрафактными напитков, участвовавших в исследовании, их цена составила бы порядка £635 тыс.

Для точного определения возраста напитка эксперты использовали радиоуглеродный анализ (измерение остаточной концентрации радиоактивного изотопа углерода, присутствующего в спирте каждой бутылки, позволяет точно установить возраст виски, — Ред.).

По данным RW101, подделки — обычное дело для этого рынка, и примерно каждая десятая бутылка виски, предположительно, изготовленного до 1900 года, оказывается подделкой. Во время проверки SUERC все бутылки, которые, предположительно, были маркированы ранее этой даты, оказались подделками. Среди них Ardbeg 1885 года, приобретенный у частного владельца, и купажированный виски Thorne’s Heritage начала XX века, купленный у аукциониста.

Соучредитель RW101 Дэвид Робертсон также заявил, что рекомендовал бы воздержаться от покупки виски (особенно односолодового), предположительно, произведенного ранее этой даты, даже у добросовестных поставщиков — до тех пор, пока не будет доказано, что это не подделка. По мнению эксперта, проблема контрафакта на рынке редкого виски будет только усугубляться, поскольку цены на старый виски продолжают увеличиваться, а растущий спрос неизбежно привлекает мошенников.

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Всего, по оценке экспертов RW101, совокупная стоимость подделок на мировом рынке редкого виски достигает £41 млн. Это больше, чем весь британский рынок редкого виски, объем которого, по оценке тех же экспертов, превысит £36 млн.

виски, подделка
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Четверг, 20 декабря 2018
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