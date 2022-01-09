Во львовском аэропорту разоблачили украинку с поддельным хорватским паспортом

Львовские пограничники во время пограничного контроля пассажиров рейса «Венеция-Львов» в местном аэропорту разоблачили одну из женщин, которая предъявила поддельный загранпаспорт Хорватии, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в воскресенье.

«У инспектора пограничной службы возникли сомнения в действительности документа. После углубленного изучения пограничница львовского отряда установила, что предъявленный паспорт полностью подделан», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что женщина, которая предъявила поддельный документ, является гражданкой Украины.

«Действия нарушительницы подпадают под признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения госграницы Украины» и ч.4 ст.358 Уголовного кодекса «Подделка документов, печатей, штампов и бланков или использование поддельных документов, печатей, штампов», — уточняют пограничники.