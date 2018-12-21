В РФ рассказали, почему не удается обмен осужденными «всех на всех»

Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу «всех на всех», но подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен «всех на всех», — отметил он. — Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве — кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять «всех на всех».

Песков не стал комментировать детали этих подходов, отметив, что о таких вопросах «нельзя говорить обобщающе, можно только персонально говорить».

Он также напомнил, что на прошедшей в четверг большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в возвращении находящихся в украинских тюрьмах россиян на родину. Что касается обмена украинских моряков, которые были захвачены РФ в Керченском проливе, то это «вопрос следствия и решения суда», напомнил представитель Кремля.