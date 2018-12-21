В РФ рассказали, почему не удается обмен осужденными «всех на всех»

Москва готова к обмену осужденными с Киевом по принципу «всех на всех», но подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен «всех на всех», — отметил он. — Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве — кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять «всех на всех».
Песков не стал комментировать детали этих подходов, отметив, что о таких вопросах «нельзя говорить обобщающе, можно только персонально говорить».
Он также напомнил, что на прошедшей в четверг большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о заинтересованности Москвы в возвращении находящихся в украинских тюрьмах россиян на родину. Что касается обмена украинских моряков, которые были захвачены РФ в Керченском проливе, то это «вопрос следствия и решения суда», напомнил представитель Кремля.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016