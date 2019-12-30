В Кремле назвали непростыми идущие переговоры по газовому контракту

Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта РФ и Украины.
«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа», — сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, ведущаяся работа «непростая».
«Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы», — отметил представитель Кремля.
Представители России и Украины уже четвертый день ведут переговоры по соглашению о транзите газа в Европу.
20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом». Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. В пятницу «Газпром» сообщил о выплате «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Кроме того, в рамках договоренностей «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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