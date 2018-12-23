Власти Черногории тоже захотели автокефалии для своей церкви

Сербская православная церковь подрывает независимость Черногории и поэтому черногорские власти будут добиваться восстановления автокефальной Черногорской православной церкви. Об этом в интервью телепрограмме «Живая правда» заявил президент Черногории Мило Джуканович, информирует RTCG.
«Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность», — сказал Джуканович.
Сербская православная церковь (СПЦ) является господствующей в Черногории, тогда как Черногорская православная церковь не имеет канонического признания.
Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Сейчас ее усилия безуспешны, в частности, из-за давления СПЦ.
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