Тимошенко заявила о победе «Батькивщины» на выборах депутатов ОТГ

Партия «ВО «Батькивщина» заявляет о своей победе на выборах депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ), которые состоялись в воскресенье.
«По выборам депутатов объединенных территориальных громад, которые шли от партий, а не самовыдвижением, результат следующий ... Абсолютное первое место, с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия „Батькивщина“. На втором месте с результатом 22,7% — „Блок Петра Порошенко“. Очень хороший результат получила „Аграрная партия“ и заняла третье место с результатом 8,3%», — сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
Она напомнила, что в минувшее воскресенье прошла седьмая волна выборов в ОТГ.
Лидер «Батькивщины» заявила о многочисленных, по ее убеждению, организованных властью, нарушениях на выборах в ОТГ: фальсификациях, подкупе и т.д.
По ее словам, в частности, большое количество людей без соответствующих медицинских справок голосовали на дому.
Политик отметила, что кандидатов-самовыдвиженцев на должности главы ОТГ принуждали баллотироваться от БПП. Только этим, по ее мнению, объясняется довольно большое число победителей от этой политсилы.
Напомним, что 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.
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