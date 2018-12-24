Тимошенко заявила о победе «Батькивщины» на выборах депутатов ОТГ

Партия «ВО «Батькивщина» заявляет о своей победе на выборах депутатов объединенных территориальных громад (ОТГ), которые состоялись в воскресенье.

«По выборам депутатов объединенных территориальных громад, которые шли от партий, а не самовыдвижением, результат следующий ... Абсолютное первое место, с большим отрывом, с результатом 35,7% заняла партия „Батькивщина“. На втором месте с результатом 22,7% — „Блок Петра Порошенко“. Очень хороший результат получила „Аграрная партия“ и заняла третье место с результатом 8,3%», — сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на пресс-конференции в понедельник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что в минувшее воскресенье прошла седьмая волна выборов в ОТГ.

Лидер «Батькивщины» заявила о многочисленных, по ее убеждению, организованных властью, нарушениях на выборах в ОТГ: фальсификациях, подкупе и т.д.

По ее словам, в частности, большое количество людей без соответствующих медицинских справок голосовали на дому.

Политик отметила, что кандидатов-самовыдвиженцев на должности главы ОТГ принуждали баллотироваться от БПП. Только этим, по ее мнению, объясняется довольно большое число победителей от этой политсилы.

Напомним, что 23 декабря проходили выборы глав и депутатов в 78 ОТГ в 13 регионах Украины.