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Китайцы обещают выпустить доступный аналог Tesla Model 3

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Китайцы обещают выпустить доступный аналог Tesla Model 3

Китайский концерн Geely в следующем году выведет на внутренний рынок относительно бюджетный электроседан, который призван составить конкуренцию Tesla Model 3. Официально опубликован только дизайнерский эскиз новинки, но СМИ уже успели разузнать кое-какие технические детали.

Например, уже не представляет никакого секрета внешность электрической четырехдверки, которая пока не имеет собственного имени и известна под внутризаводским обозначением Geely GE11. Более того, можно даже оценить, как именно дизайнерские идеи, реализованные на скетче, были претворены в жизнь.

Если сравнить скетч и обнаруженные китайскими СМИ в базе местного департамента промышленности фотографии серийного седана, то можно заметить, что экстерьер электромобиля по пути от дизайнерского стола до конвейера стал заметно проще.

Впрочем, не исключено, что конвейерная Geely GE11 сохранит и оригинальную оптику, и выдвижные ручки дверей, и новый логотип, ставший монохромным. Седан получился вполне сопоставимым по габаритам с Tesla Model 3. При колесной базе в 2 700 мм он уступает основному конкуренту около 100 мм, но при этом несколько длиннее – 4 736 мм против 4 690 мм. Ширина Geely GE11 составляет 1 804 мм, а высота – 1 503 мм.

Опубликованы порталом Autohome и изображения интерьера электромобиля, который скроен по характерным для современных электрокаров лекалам. Водителя избавили практически ото всех физических переключателей, сохранив лишь небольшое количество сенсорных кнопок, а управление всеми дополнительными функциями планируется осуществлять через внушительный "парящий" монитор мультимедийной системы. Интересно, что Geely не стала акцентировать внимание водителя на приборной панели: по уже сложившейся традиции ее роль играет дисплей, но он оказался весьма компактным и практически полностью спрятан за двухспицевым рулевым колесом.

Подробных официальных данных о силовой установке GE11 пока нет, но, по слухам, седан получит электромотор мощностью 177 л.с. и сможет ускоряться до 150 км/ч. Мощность аккумулятора и запас хода не сообщаются. Впрочем, если на новинке будет применена та же батарея, что и на Emgrand 7, то GE11 сможет проезжать на одной зарядке от 300 до 400 км.

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Предполагается, что официальные характеристики будут обнародованы ближе к дате публичного дебюта электроседана. Когда он состоится, пока неясно, но в Geely, вероятнее всего, будут выбирать между апрельской выставкой в Шанхае и специальным мероприятием, которое также должно состояться в начале весны. Дело в том, что уже в первом квартале 2019 года Geely собирается начать продажи электрокара на внутреннем рынке.

Tesla, Geely
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