Войти
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
дружба народов
Лукашенко предложил больше не называть Россию братским государством
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии
решение
Глава Пентагона перед отставкой подписал приказ о выводе войск из Сирии

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Ученые назвали неприятное последствие новогодних праздников

304
Ученые назвали неприятное последствие новогодних праздников

Лишние килограммы, набранные во время новогодних и рождественских пиршеств, не исчезают в последующие месяцы и остаются с человеком на протяжении всего года. К такому выводу пришли аналитики Здравоохранительного бюро RAND.

«Мы выяснили, что долговременные тренды на набор лишнего веса оказались связаны с классическими новогодними и рождественскими традициями. Реклама толкает людей на покупку вредной пищи, и люди часто переедают во время праздничных застолий. Январскими голодовками и фруктово-овощной диетой это не исправить», — заявил Роланд Штурм (Roland Sturm), ведущий экономист RAND.

В последние годы медики и ученые заинтересовались тем, как обыденные и особенные события в жизни людей, а также их психическое самочувствие, влияют на продолжительность жизни и вероятность преждевременной смерти.

К примеру, исследователи уже почти десять лет спорят о том, существует ли так называемый «эффект выходных» — резкое повышение смертности среди пациентов клиник в субботу и в воскресенье. Аналогичные дискуссии ведутся вокруг того, повышается ли риск попасть в ДТП во время Хэллоуина и других праздников.

Штурм и его коллеги раскрыли одно из самых необычных последствий новогодних праздников, наблюдая за тем, какую пищу приобретали и поедали примерно полмиллиона жителей ЮАР, участвовавших в масштабной программе по мониторингу их диеты с 2009 по 2013 год.

Ученых интересовало то, как много денег их подопечные тратят на здоровую, нейтральную и откровенно вредную пищу, а также то, как их предпочтения менялись вместе со временами года, праздниками и прочими событиями в их жизни. Параллельно они наблюдали за тем, как менялось количество калорий в диете добровольцев, а также то, как эти изменения отражались на их массе.

Анализ этих данных раскрыл интересную, но неприятную закономерность — больше половины лишнего веса, набранного участниками опытов за год, приходилось на новогодние праздники. В среднем, мужчины и женщины толстели за ноябрь и декабрь примерно на 0,35 и 0,2 килограмма, причем большая часть этой лишней массы не исчезала к началу следующих праздников.

Штурм и его коллеги связывают этот феномен с тем, что расходы на вредную и просто калорийную пищу в декабре и ноябре у их подопечных резко вырастали. На их долю приходилось примерно 40% их семейного бюджета, тогда как в остальные месяцы года она была примерно в 1,5-2 раза ниже.

Что интересно, в январе эти же люди переходили на здоровую пищу, повышая ее долю в своем рационе примерно на треть. Это, однако, не помогало им избавиться от лишнего веса, набранного на праздниках, и привело к тому, что их вес за все четыре года наблюдений вырос на несколько килограммов.

Читайте также: Богатые живут на 9 лет дольше бедняков, — исследование

«Если мы хотим действительно активно бороться со всемирной эпидемией ожирения, нам нужно более внимательно следить за нашей диетой во время праздников, и нейтрализовать все сигналы, заставляющие нас переедать», — заключает ученый.

Новый год, исследование
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 декабря 2018
Понедельник, 24 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Фарид Закария
Фарид Закария
политический аналитик (США)

Действительно ли Запад ждет мрачное будущее

Макрон оказался под давлением уличных протестов «желтых жилетов». Он был вынужден отказаться от одной из своих реформ и одобрить подрывные для бюджета субсидии, пытаясь успокоить толпу. Хаос царит и в Великобритании, поскольку там пытаются (хотя и терпят поражение) идти по пути Брексита. В Италии проблемы с бюджетом. А Венгрию и Польшу поглощает нелегальная демократия. Все это добавляет к депрессивной картине Европы и Запада. Но на самом ли деле все так мрачно?
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об экономических итогах 2018 года

Макрозадачей экономических реформ должна стать трансформация украинской экономки в направлении, заданном вышеприведенными векторами развития, задействование потенциала украинской науки. И тогда наша страна будет экспортировать не только катанку, ячмень и семена подсолнечника, аммиачную селитру и карбамидно-аммиачную смесь. Тогда Украина будет производить и продавать на внешних рынках электронное, оптическое телекоммуникационное и мультимедийное оборудование, продукцию аэрокосмической промышленности, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения и фармацевтики.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Что будет с курсом доллара в 2019 году

Курсовая динамика ноября-декабря уходящего года была довольно насыщенной и доллар снова привлек к себе внимание как населения, так и бизнеса. Еще более интересной ситуация может быть в 2019 году. Выборы, растущая зависимость от аграриев (а значит и от урожая 2019) и дисбаланс во внешней торговле, на фоне растущей поддержки от внешних кредиторов, обещают сделать 2019 год для валютного рынка скорее не сложным, а очень интересным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016