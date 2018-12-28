Во Франции завели дело на «желтых жилетов», организовавших имитацию казни Макрона

Прокуратура города Ангулем (департамент Шаранта, юго-запад Франции) инициировала в четверг расследование по делу об имитации «желтыми жилетами» казни президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила в пятницу газета Le Parisien.

Инцидент произошел 21 декабря в ходе манифестаций в Ангулеме, проходивших в рамках общенационального дня протестов «желтых жилетов» — недовольных ростом цен и тем, что государство не предпринимает должных мер по борьбе с бедностью. На одной из площадей города в тот день около 50 манифестантов разыграли сцену судебного процесса над президентом и вынесли ему «смертный приговор». После этого они отрубили голову манекену, к которому была прикреплена фотография лица главы государства, а потом сожгли манекен.

Сразу несколько представителей властей города немедленно обратились с жалобой в местную прокуратуру. Теперь она начала расследование по подозрению в нарушении закона по статьям «провоцирование к совершению преступления» и «тяжкое оскорбление». Следственными органами уже допрошены некоторые организаторы акции, а также сообщившие о ней журналисты региональной газеты Charente Libre. Допросы и опрос свидетелей продолжатся, сообщает газета.

Следователи предупредили журналистов Charente Libre, что им может быть предъявлено обвинение в «провоцировании к совершению преступления методом распространения письменной информации, а также распространения изображений и другими методами электронной коммуникации, предназначенной для широкой публики».

Руководство Charente Libre выразило в этой связи протест и подчеркнуло, что издание намерено и в дальнейшем «выполнять свою миссию свидетеля происходящего».