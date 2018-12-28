Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о заинтересованности украинской стороны в поиске сильного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС).
«Мы заинтересованы в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов», — сказал Гройсман в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Они заинтересованы в получении газа в Европе, а мы — в обеспечении объемов транспортировки, потому мы заинтересованы в совместном управлении», — добавил глава правительства.
Премьер также отметил, что ожидает в январе 2019 года получить от НАК «Нафтогаз Украины» окончательный график проведения разделения (анбандлига), который будет утвержден их наблюдательным советом: «помесячный с выходом на первое января 2020 года, с анбандлингом, с новым оператором, который мы создали, — «Магистральные газопроводы Укрaины».
«Он (новый оператор — Ред.) должен до этого времени быть уже сертифицирован по европейскому законодательству. Я хотел бы, чтобы мы в результате получили настоящего сильного игрока на европейском газовом рынке», — подчеркнул Гройсман, добавив, что именно с этим связан интерес в поиске серьезного партнера для совместного управления ГТС в Украине.
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