Украина ищет авторитетного партнера для управления ГТС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о заинтересованности украинской стороны в поиске сильного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС).

«Мы заинтересованы в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов», — сказал Гройсман в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Они заинтересованы в получении газа в Европе, а мы — в обеспечении объемов транспортировки, потому мы заинтересованы в совместном управлении», — добавил глава правительства.

Премьер также отметил, что ожидает в январе 2019 года получить от НАК «Нафтогаз Украины» окончательный график проведения разделения (анбандлига), который будет утвержден их наблюдательным советом: «помесячный с выходом на первое января 2020 года, с анбандлингом, с новым оператором, который мы создали, — «Магистральные газопроводы Укрaины».

«Он (новый оператор — Ред.) должен до этого времени быть уже сертифицирован по европейскому законодательству. Я хотел бы, чтобы мы в результате получили настоящего сильного игрока на европейском газовом рынке», — подчеркнул Гройсман, добавив, что именно с этим связан интерес в поиске серьезного партнера для совместного управления ГТС в Украине.