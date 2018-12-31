Интерактивные поверхности и прозрачные экраны: какими Microsoft видела технологии 2019 года в 2009 году

Пользователи Reddit вспомнили про видеоролик от Microsoft 2009 года, в котором компания представляет, как изменятся технологии в ближайшие 5-10 лет.

В видео интерактивные поверхности стали поверхности стали частью повседневной жизни: люди общаются, работают с информацией и получают услуги с помощью полупрозрачных ультратонких экранов или интерактивных карт и бумаги.

Видео 2009 года стало первым в серии роликов Productivity Future Vision, в которых Microsoft делится своим видением технологий будущего. В каждом видео компания делает акцент на больших интерактивных экранах, которые используются во всех сферах жизни.

Последний ролик о развитии технологий в перспективе от пяти до десяти лет вышел в марте 2015 года. Кроме интерактивных поверхностей, в нём Microsoft показывает такие технологии, как голограммы, доступные 3D-принтеры, а также сверхтонкие планшеты, которые можно раскрывать как книгу.