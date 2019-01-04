«ДТЭК» Ахметова покупает два облэнерго

«ДТЭК» заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО «Одессаоблэнерго» и 93,9978% ЧАО «Киевоблэнерго», принадлежащие группе VS Energy.
Согласно сообщению на сайте компании, сделка оформлена на нефтегазовые компании группы.
«ДТЭК Нефтегаз» (Украина) и NGR B.V. (Нидерланды) 3 января 2019 года заключили договора купли-продажи акций данных компаний. Договора заключены с отлагательным условием и будут завершены после получения необходимых разрешений государственных органов, включая согласования антимонопольных органов«, — говорится в пресс-релизе компании.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.
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