Эксперты определили самые пунктуальные авиакомпании в мире

Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2018 года и пришла к выводу, что меньше всего задержек и расхождений с расписанием было у панамской Copa Airlines. Отчет «Лига пунктуальности-2019» компания разместила на своем официальном сайте.

Расчет проводился на основе 58 млн сообщений о рейсах по авиакомпаниям и аэропортам со всего мира за 2018 год. На базе этих данных был составлен рейтинг. Своевременно выполненными аналитики приняли те рейсы, которые были выполнены в течение 15 минут от их запланированного времени отправления или прибытия. В рейтинг попали только те авиакомпании и аэропорты, по которым у аналитиков было более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов. Непассажирские и чартерные перевозки в докладе не учитывались.

Лидером по пунктуальности среди крупных аэропортов, которые в год обслуживают более 30 млн вылетающих пассажиров, стал токийский Ханэда. После него идут:

аэропорт Атланты (США);

аэропорт Чанги (Сингапур);

аэропорт Денвера (США);

аэропорт Лос-Анджелеса (США).

В категории «Главные аэропорты» (20-30 млн вылетающих пассажиров в год) первое место занял московский аэропорт Шереметьево. Самым пунктуальным маленьким аэропортом (2,5-5 млн вылетов в год) стал воздушный транспортный узел Минска.

Топ-10 самых пунктуальных авиакомпаний мира:

Copa Airlines (Панама);

airBaltic (Латвия);

Hong Kong Airlines (Китай);

Hawaiian Airlines (США);

Bangkok Airways (Таиланд);

Qantas Airways (Австралия);

LATAM Airlines (Чили);

Azul (Бразилия);

Qatar Airways (Катар);

KLM (Нидерланды).