Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме

Представители США и КНДР обсуждают возможность проведения второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.
Оно ссылается на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo, по данным которой представители американской и северокорейской сторон провели ранее встречу в Ханое, на которой обсудили сроки проведения возможного саммита. Вашингтон также рассматривает в качестве потенциального места для встречи лидеров США и КНДР Индонезию, Монголию, Гавайи и пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.
В воскресенье Трамп сообщил, что США ведут переговоры с КНДР о месте проведения второго саммита.
Напомним, что 12 июня прошлого года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурской встречи не были конкретизированы.
2 декабря прошлого года Трамп информировал, что его следующая встреча с Ким Чен Ыном состоится, скорее всего, в январе или феврале 2019 года.
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