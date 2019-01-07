Великобритания установила все детали «дела Скрипалей»

Британские власти уверены, что знают «все, что стоит знать» о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, ведущая вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

«Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери», — сказал источник, добавив: «ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании».

Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, таких как предоставление агентам последовательных номеров паспортов.

В итоге Британия и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о личностях большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций. Таким образом, агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала.

В то же время, по данным источников газеты, Лондон опасается, что Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании, на этот раз с участием Службы внешней разведки (СВР).

«Мы больше опасаемся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению со всем тем, что мы знаем о ГРУ», — приводит издание слова одного из своих правительственных источников.

«Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и дает больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они являются более профессиональным подразделением», — сказал второй собеседник.

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из уличных скамеек в Солсбери в начале марта минувшего года. По версии Лондона, оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». За атакой, как уверены власти Великобритании, стоит Россия и, в частности, ГРУ.