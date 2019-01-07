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Великобритания установила все детали «дела Скрипалей»

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Великобритания установила все детали «дела Скрипалей»

Британские власти уверены, что знают «все, что стоит знать» о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, ведущая вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

«Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери», — сказал источник, добавив: «ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании».

Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, таких как предоставление агентам последовательных номеров паспортов.

В итоге Британия и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о личностях большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций. Таким образом, агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала.

В то же время, по данным источников газеты, Лондон опасается, что Россия создает новую шпионскую сеть в Великобритании, на этот раз с участием Службы внешней разведки (СВР).

«Мы больше опасаемся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению со всем тем, что мы знаем о ГРУ», — приводит издание слова одного из своих правительственных источников.

«Если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и дает больше свободы для работы в Великобритании, что, как мы считаем, происходит, то это вызывает гораздо большую обеспокоенность, поскольку они являются более профессиональным подразделением», — сказал второй собеседник.

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Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из уличных скамеек в Солсбери в начале марта минувшего года. По версии Лондона, оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». За атакой, как уверены власти Великобритании, стоит Россия и, в частности, ГРУ.

Великобритания, ГРУ РФ, отравление Скрипаля
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Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
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