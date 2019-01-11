Грузовой терминал аэропорта «Борисполь» заработал в штатном режиме, «Укрпошта» обещает доставить посылки до конца января

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) возобновил полноценную работу грузового терминала, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе аэропорта.

В свою очередь «Укрпошта» заявила, что в настоящее время в аэропорту обрабатывается почта, принятая ранее, но не отгруженная из-за ограниченных возможностей аэропорта на загрузку.

«Укрпошта» планирует вернуться к стандартным срокам доставки уже до конца января«, — подчеркнули в компании.

Вся импортная почта, которая в период с 24 декабря 2018 до 4 января 2019 года не принималась аэропортом, прибывает в Киев и передается на обработку.

Для ускорения стабилизации ситуации «Укрпошта» договорилась со всеми партнерскими авиалиниями об увеличении ежедневной квоты вывоза почты на каждом рейсе дополнительно до 30% от плановой нормы, вывела дополнительный персонал на все рабочие смены и задействовала технологию обработки грузов и почты с привлечением частных сертифицированных хендлинговых компаний для обслуживания выделенных рейсов на импорт и экспорт.