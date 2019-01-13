Польша построит остров в Калиниградском заливе

В Калининградском заливе появится искусственный остров площадью более 180 гектар. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур.
Остров будет создан в территориальных водах Польши в Калининградском заливе, который в поляки называют Вислинским. Для его строительства будет использован грунт, который будет извлечен при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу.
Согласно предлагаемым решениям судоходный канал через Вислинскую косу будет 1,3 км в длину, глубиной 5 м и максимальной шириной 120 м. Через него в порт в Эльблонг смогут проходить суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м, шириной до 20 м. Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 и 1192 м. Его высота составит 2–3 м над уровнем моря.
Издание отмечает, что власти не предусматривают использование острова в туристических целях.
Строительство канала и острова будет осуществляться согласно принятой правительством Польши программе строительства водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом в 2016–2022 годах. Цель программы — обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе через обеспечение выхода из Вислинского залива в Балтийское море.
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