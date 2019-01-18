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Против немецкого журналиста открыли дело за поджог союза венгров в Ужгороде

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Против немецкого журналиста открыли дело за поджог союза венгров в Ужгороде

Прокуратура Берлина открыла производство о подстрекательство к поджогу с отягчающими обстоятельствами против немецкого журналиста Мануэля Охсенрайтера. Речь идет о поджоге помещения союза венгров в Ужгороде в феврале 2018 года.

Об этом со ссылкой на Zeit Online пишет Европейская правда.

На днях 28-летний поляк Михал Прокопович сообщил Краковскому суду, что немецкий журналист Мануэль Охсенрайтер дал ему указание о нападении 4 февраля 2018 года на офис Венгерской культурной ассоциации в Ужгороде.

Прокопович является одним из трех подозреваемых поляков, которые связаны с крайне правым движением «Фаланга» и предстали перед судом по делу о поджога союза венгров.

Охсенрайтер работал консультантом депутата немецкого парламента от ультраправой «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера. После скандала Фронмайер объявил, что разорвал контракт со своим советником Охсенрайтером.

По словам Фронмаера, Оксенрайтер сам предложил ему разорвать контракт, чтобы не компрометировать политика после обвинений в свой адрес. «Мы расстались по взаимному согласию», — сказал депутат.

Фронмайер подчеркнул, что прекращение сотрудничества с журналистом не означает, что он считает обвинения в его адрес правдивыми. Охсенрайтер категорически отрицает свою причастность к поджогу.

Охсенрайтер является редактором правого немецкого журнала Zuerst! (Прежде всего!), в течение последних пяти лет часто выступал в российских государственных средствах массовой информации, выражая поддержку пророссийским боевикам на Донбассе.

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Его также связывают с поиском западных наблюдателей на «выборы» на оккупированных территориях востока Украины и референдум в Крыму в марте 2014 года. Для этого он основал «Немецкий центр евразийских исследований». Среди его основателей был в том числе и депутат от AfD Фронмайер.

Ужгород, союз венгров, Мануэль Охсенрайтер
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