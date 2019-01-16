Гройсман обещает правлению «Нафтогаза» новые контракты с «нормальными» зарплатами

Контракт с правлением НАК «Нафтогаз Украины» прекратит свое действие с 22 марта 2019 года, после чего будет заключен новый — предусматривающий новые «нормальные» зарплаты для руководства компании. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает УНН.
«Я за то, чтобы заработные платы для государственных компаний и их менеджмента были рыночными, но я против того, чтобы в такое сложное для страны время эти выплаты были не просто большими, а заоблачными. И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях заключения нового контракта, в котором будут предусмотрены конкретные вещи», — отметил премьер.
По его словам, зарплата должна быть рыночная, а вознаграждение — полностью зависеть от успехов работы руководства. Как пояснил Гройсман, некоторое повышение зарплаты правление НАКа может получить, например, в случае выполнения плана по увеличению добычи собственного газа.
При этом он добавил, что еще одним показателем для повышения вознаграждений для правления НАКа должна быть интеграция в европейскую энергетическую систему в 2020 году, а также сохранения транзита для ГТС.
«Мы обратимся сегодня к независимому наблюдательному совету НАК „Нафтогаз Украины“ для того, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом, на нормальных условиях, которые будут предусматривать нормальные зарплаты и вознаграждение за конкретные успехи... Сегодня мы прекращаем условия контракта с 22 марта, а к тому времени наблюдательный совет нам должен внести предложения по заключению нового контракта», — добавил глава правительства.
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