Одесский припортовый попробуют запустить «в последний раз»

Одесский припортовый завод запустится 1 февраля, поставки сырья обеспечит по давальческой схеме компания «Энергетический эквивалент». Об этом «Укринформу» сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «Одесский припортовый завод» Николай Щуриков.

«Дирекция припортового завода заключила договор с компанией „Энергетический эквивалент“, которая позиционирует себя на рынке как поставщик импортного газа на поставку сырья для запуска нашего предприятия», — заявил он.

«Сейчас „Энергетический эквивалент“ формирует запасы газа для ОПЗ: планируется, что 24 января компания осуществит оплату за переработку сырья, а 25 января номинирует газ для работы нашего завода в феврале», — отметил Щуриков.

Запустить агрегаты по выпуску аммиака и карбамида планируется 1 февраля, уточнил первый заместитель директора ОПЗ.

Согласно договорным обязательствам, компания «Энергетический эквивалент» обеспечит завод сырьем для выполнения 4-месячной производственной программы.

По данным СМИ, компания «Энергетический эквивалент» готова транспортировать готовую продукцию украинским потребителям, поскольку располагает железнодорожным парком.

Позже на своей странице в Facebook Щуриков добавил, что это последняя попытка запуска ОПЗ.

«Если этот контракт не начнет работать возможности в дальнейшем восстановить производство не будет. Мы практически потеряли квалифицированные кадры и уже не имеем достаточного количества рабочих для полноценного производственного процесса», — подытожил он.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля этого года. Предприятие для возобновления работы несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако пока без успеха.

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК «Нафтогаз Украины», которая превышает 1,5 млрд гривен.

В конце ноября первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что ОПЗ находится «не просто в критическом состоянии, а в точке невозврата, за которой уже явно просматривается путь к пополнению складов металлолома за счет уничтожения завода».