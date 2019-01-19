Впервые за последние годы Украина вошла в десятку мировых лидеров по экспорту молочной продукции. Об этом заявила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева во время встречи с ассоциацией молочников "Укрмолпром", передает ЭП.
"Сегодня молочный сектор демонстрирует позитивные результаты, улучшилось качество сырья, впервые за последние годы Украина вошла в 10-ку мировых лидеров по экспорту молочной продукции", - сказала Ковалева.
"По нашим оценкам по результатам 2018 года всей молочной продукции будет реализовано на сумму почти 57 млрд гривен, при этом экспорт составит более 7 млрд гривен", - заявила замминистра.
Она добавила, что животноводство является особой областью сельского хозяйства, состояние развития которой весомо влияет на экономический потенциал агропромышленного комплекса страны.
Отметим, что по данным Ассоциации производителей молока в 2018 году Украина получила от экспорта молочных продуктов на 6% меньше, чем в 2017. Снижение цен на молочные продукты на мировом рынке привело к тому, что суммарная выручка составила 263,7 млн долл. (-18 млн долл.).
Пальму первенства импорта украинской молочной продукции получило Марокко — туда ушло 10% всей молочной продукции в денежном выражении, или 27,1 млн долл. (речь идет о поставках масла).
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