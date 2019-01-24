Власти Китая заблокировали поисковик Bing на территории страны

Власти Китая заблокировали на территории страны доступ к поисковой системе Bing. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Microsoft — разработчика поисковика.
«Мы подтверждаем, что Bing в настоящий момент недоступен в Китае, и намерены определить дальнейшие шаги», — сообщили в компании.
Накануне пользователи из Китая начали жаловаться в социальных сетях на недоступность местной версии поисковика Cn.bing.com. Попытка подключиться к нему приводила к ошибке соединения.
Как 23 января писала со ссылкой на источники Financial Times, информацию о распоряжении правительства заблокировать Bing подтвердили в государственной телекоммуникационной компании China Unicom.
По данным ресурса по анализу веб-трафика StatCounter, по состоянию на декабрь 2018 года Bing занимал 2% рынка поисковиков в КНР, отставая от местного Baidu (70%). Он был единственным крупным зарубежным поисковиком, работавшим на территории Китая, где действует проект «Золотой щит» — система фильтрации содержимого интернета, ограничивающая доступ к ряду иностранных сайтов.
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