Бывший первый министр Шотландии задержан из-за подозрений в домогательствах

Бывший первый министр Шотландии (2007 −2014 гг.) Алекс Салмонд задержан полицией в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах, ему предъявлены обвинения и позднее он предстанет перед судом. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

Салмонд, который с 2017 года ведет политическое ток-шоу на российском телеканале RT, категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их смехотворными.

В начале августа прошлого года стало известно, что шотландское правительство завершило продолжавшееся 8 месяцев при соблюдении строгой конфиденциальности внутреннее расследование в отношении Салмонда. В домогательствах бывшего первого министра обвинили сразу две женщины, имена которых не называются. По сообщениям шотландской газеты Daily Record, по крайней мере один из эпизодов произошел зимой 2013 года, когда Салмонд был главой шотландского правительства. Согласно данным издания, повышенному вниманию с его стороны многократно подверглась сотрудница правительственного аппарата.

Отвергнув обвинения в свой адрес, Салмонд заявил, что утечка в прессу информации о самом факте проведения расследования была умышленной попыткой подорвать его репутацию. Перед тем как пойти в суд против правительства, обвиняя его членов в предвзятости, он объявил о том, что выходит из рядов ШНП, которую 20 лет возглавлял. При этом он также заявил о намерении вновь вступить в партию, как только «восстановит свое доброе имя».