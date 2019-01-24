Россия по-прежнему считает Мадуро легитимным президентом Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро является легитимным правителем республики. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, готова ли Москва предоставить Мадуро политическое убежище, если он его попросит.

«Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэлы, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Путина также заявил, что Россия считает незаконной попытку узурпации власти в Венесуэле со стороны оппозиции.

«Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права», — сказал представитель Кремля. По его словам, это лежит в основе позиции РФ и более развернутое заявление по данному вопросу было сделано внешнеполитическим ведомством России.

Венесуэла пока не обращалась за помощью к России, сообщил Песков.

Кроме того, Кремль считает преждевременным говорить о влиянии на рынок нефти возможное объявление эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

«Пока преждевременно об этом говорить», — сказал журналистам пресс-секретарь президента, отвечая на просьбу дать прогноз о том, как может отразиться на рынке объявление эмбарго на экспорт венесуэльской нефти.

Напомним, что вчера лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Помимо США Гуайдо в статусе и.о. президента Венесуэлы признали несколько латиноамериканских стран: Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала и Аргентина.

Глава Европейского совета Дональд Туск выразил надежду, что «вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле». «В отличие от Мадуро парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы», — написал он в своем Twitter.

В поддержку президента Николаса Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.