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ЦИК официально зарегистрировала Вилкула кандидатом в президенты Украины от «Оппозиционного Блока – Партии мира и развития»

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ЦИК официально зарегистрировала Вилкула кандидатом в президенты Украины от «Оппозиционного Блока – Партии мира и развития»

ЦИК официально зарегистрировала Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины от «Оппозиционного Блока — Партии мира и развития», пишет КП в Украине.

Лидер оппозиции получил удостоверение кандидата в президенты Украины №17.

«Я благодарю миллионы украинцев за поддержку, за то, что сегодня я здесь. Я — ваш голос. Я иду на выборы, чтобы победить. Чтобы вернуть в Украину мир и достойную жизнь», — сказал Александр Вилкул. Сегодня он был официально зарегистрирован кандидатом в президенты Украины от партии «Оппозиционный Блок — Партия мира и развития».

«Власть через силовиков пыталась не допустить меня к регистрации. Фальсифицировали против меня уголовные дела. Хотели посадить любой ценой — даже пытали людей, чтобы они дали на меня ложные показания. Не вышло.

Потом, наши бывшие коллеги, которые пошли работать на власть, писали доносы, через суды пытались заблокировать мою регистрацию. Но вот я держу в руках удостоверение кандидата в Президенты. Это наша общая победа», — подчеркнул Вилкул.

Он акцентировал, что у него и его команды есть четкая программа «Мир и развитие. Четыре шага к успеху».

«Четыре основных пункта нашей программы: восстановление мира, новая Конституция, возрождение экономики и социально ощутимые результаты», — сказал кандидат в президенты.

Напомним, 20 января 2019 в Запорожье прошел Форум за мир и развитие, объединивший более 5000 участников — представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

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Участники Форума поддержали народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах. Они подчеркнули, что именно Александр Вилкул является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.

ЦИК, Александр Вилкул, Выборы-2019
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Пятница, 25 января 2019
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