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Facebook, WhatsApp и Instagram могут объединить в одно целое

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Facebook, WhatsApp и Instagram могут объединить в одно целое

Системы для обмена сообщениями Facebook, Instagram и WhatsApp в ближайшие год-полтора будут объединены в единую экосистему, которая позволит отправлять данные из одного приложения в другое, пишет NYT.

Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить службы обмена мгновенными сообщениями социальных сетей Facebook и Instagram с мессенджером WhatsApp, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника.

Для этого потребуется перестроить и унифицировать работу трех систем на самом базовом уровне, сообщили собеседники газеты. В планах компании также защитить все сообщения сквозным шифрованием, чтобы исключить возможность перехвата данных. Предварительный срок завершения проекта — конец 2019 года или начало 2020-го, сообщили собеседники NYT.

Ожидается, что после завершения проекта пользователи одного из приложений смогут переписываться со своими собеседниками во всех трех системах. Например, пользователь WhatsApp сможет направлять сообщения пользователю Instagram, даже если у последнего нет аккаунта в WhatsApp.

В компании Facebook, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, рассчитывают, что объединение пользователей всех трех приложений в единую экосистему позволит увеличить конфиденциальность данных, успешнее продавать рекламу и составить конкуренцию системам обмена сообщениями от Google и Apple.

В комментарии для газеты в Facebook сообщили, что работают над упрощением переписки. «Мы работаем над тем, чтобы защитить наши продукты для обмена сообщениями сквозным шифрованием и предложить способы более простого обмена данными с друзьями и семьей в соцсетях», — заявил представитель Facebook.

План объединить три разных приложения в единую экосистему указывает на изменение позиции основателя Facebook, который после покупки WhatsApp и Instagram обещал им автономию от материнской компании, пишет NYT.

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Однако рост аудитории WhatsApp и Instagram подтолкнул Цукерберга к мысли, что более тесная интеграция принесет пользу всему семейству приложений Facebook в долгосрочной перспективе, рассказал один из собеседников. По словам других источников NYT, в последние месяцы Цукерберг активно продвигал эту идею среди сотрудников компании.

Facebook, Instagram, WhatsApp
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Пятница, 25 января 2019
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