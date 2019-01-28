Украина в прошлом году резко сократила импорт газа

Украина импортировала в 2018 году 10,6 миллиарда кубометров газа с европейского направления, сократив его импорт почти на 25% по сравнению с 2017 годом, сообщает в понедельник пресс-служба «Нафтогаза».

«В 2018 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка. По сравнению с 2017 годом импорт газа сократился на 24,8% — с 14,1 миллиарда кубов до 10,6 миллиарда кубов», — говорится в сообщении.

По данным компании, импорт сократили обе ключевые категории импортеров: «Нафтогаз» — с 8,7 до 7 миллиардов кубов (минус 19,5%) и частные компании — с 5,4 до 3,6 миллиарда кубов (минус 33,3%). В 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году — 67 компаний).

Сообщается, что количество европейских поставщиков, у которых «Нафтогаз» закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году — 13 компаний), ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого «Нафтогазом» газа.

Также компания сообщает, что в 2018 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2017 годом возросло на 0,4 миллиарда кубов (с 31,9 до 32,3 миллиарда кубов, или на 1,3%).

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.