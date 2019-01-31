Британия подготовит предложения по Brexit через несколько дней, - Хант

Британии понадобится несколько дней, чтобы сформулировать предложения для решения вопроса об ирландских пограничных после Brexit. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, сообщает Reuters.
По его словам, пока говорить о необходимости продолжения процесса выхода Британии из ЕС рано.
«Мы сформируем эти предложения вместе. Это займет несколько дней», — сказал Хант.
Ранее глава Европейского совета Дональд Туск после телефонного разговора с премьер-министром Британии Терезой Мэй заявил, что Европейский союз не будет пересматривать достигнутое 25 ноября Брюсселем и Лондоном соглашение об условиях выхода Британии из состава ЕС.
Отметим, евродепутат от польской партии «Право и справедливость» Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось. По его словам, Британия выйдет из Евросоюза 1 января 2020 года.
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