Убытки Британии из-за Brexit уже достигли $170 миллиардов, - Bloomberg

Экономические убытки Великобритании в связи с выходом из Евроcоюза уже достигли 170 миллиардов долларов.
Об этом свидетельствуют исследования Bloomberg Economics.
«Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года планируется добавить еще 70 миллиардов фунтов», — говорится в сообщении.
По прогнозу Bloomberg, основанном на анализе отставания страны от Большой семерки в 2016 — 2019 годах, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов
Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него.
Теперь законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС должен еще пройти через голосование в Палате лордов — премьер уже призвал ее членов не вносить никаких поправок в документ, чтобы в очередной раз не задержать процесс Brexit. Ожидается, что это соглашение вступит в законную силу уже в ближайшие недели.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016