Убытки Британии из-за Brexit уже достигли $170 миллиардов, - Bloomberg

Экономические убытки Великобритании в связи с выходом из Евроcоюза уже достигли 170 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют исследования Bloomberg Economics.

«Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года планируется добавить еще 70 миллиардов фунтов», — говорится в сообщении.

По прогнозу Bloomberg, основанном на анализе отставания страны от Большой семерки в 2016 — 2019 годах, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него.

Теперь законопроект о выходе Соединенного Королевства из ЕС должен еще пройти через голосование в Палате лордов — премьер уже призвал ее членов не вносить никаких поправок в документ, чтобы в очередной раз не задержать процесс Brexit. Ожидается, что это соглашение вступит в законную силу уже в ближайшие недели.