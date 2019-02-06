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В Кремле заявили, что в России нет цензуры

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В Кремле заявили, что в России нет цензуры

Российское государство не проводит никакой цензуры в отношении средств массовой информации, а что касается ограничений на владение СМИ иностранцами, то это общемировая практика, и она правильная. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме «Медиадень», организованном местным ИД «Коммерсантъ».

«Цензуры нет, вот это однозначно», — заявил Песков. «Ограничения иностранцев и граждан с иностранными паспортами на владение СМИ — эта практика, которая имеет место в различных странах мира. Порог владения может отличаться, на сама по себе идея абсолютно правильная», — убежден он.

По мнению Пескова, средства массовой информации имеют свободу слова, но, в то же время, помимо этого должны иметь и определенную ответственность, являясь мощнейшим ресурсом формирования общественного мнения. «Допускать, чтобы в стране такими ресурсами владели иностранные граждане, тем более в наше десятилетие, так скажем, агрессивной среды, было бы неверно», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, по словам Пескова, репортерам следует в чувствительных случаях полагаться на собственные ориентиры. «Конечно, неправильно, если это принудительно ограничивается властью в таких очень чувствительных случаях», — сказал Песков. «Распространение информации о том или ином событий, например, о действиях маньяка, психиатрически больного человека, о трагических событиях, связанных с такими элементами, способно спровоцировать других больных людей на обострение, это медицинский факт, это провоцирует», — считает Песков.

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«В идеале, по идее, в этих случаях негласный кодекс понимания ответственности у журналистов должен быть», — полагает пресс-секретарь. «Как и кем он может быть сформулирован, я не знаю», — признался Песков.

Россия, Дмитрий Песков, цензура
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