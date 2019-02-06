Бывший министр финансов открыто обвинил Гройсмана в коррупции

Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что государственные чиновники высшего ранга «берут» деньги из бюджета, чтобы потом использовать их во время выборов. Об этом экс-министр сказал в интервью журналисту Владимиру Федорину, передает Liga.Net.
На вопрос журналиста, является ли Гройсман коррупционером, экс-министр ответил: «Да, он с удовольствием присасывается к потокам. Зачем? У него свое основание: он хочет быть независимым от президента. А для этого нужно обладать своим финансовым ресурсом».
«На самом деле, если убрать всю эту мишуру, все берут деньги и это отвратительно. Это убивает страну», — добавил Данилюк.
«Из бюджета высасываются деньги, чтобы потом использовать их во время выборов либо просто чувствовать себя более комфортно», — добавил он.
Отметим, что Данилюк был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.
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