Гройсману не нравится избирательность в борьбе с коррупцией

Премьер Владимир Гройсман считает, что выборочное правосудие и показуха в системе борьбы с коррупцией подрывает доверие к антикоррупционной инфраструктуре.

Об этом он заявил в эфире телеканала «ВИТА», сообщает пресс-служба правительства.

По словам Гройсмана, правительство сделало немало, чтобы существенно сузить саму природу коррупции — путем введения прозрачной системы возврата НДС, введения механизмов децентрализации, широкого использования системы ProZORRO.

«Мы убиваем схемы на таможне, проводим реформу государственной службы. Сейчас важно, чтобы заработал Антикоррупционный суд, были реальные приговоры. Но я против выборочного правосудия. Я против того, когда не наказывают за преступление, а определяют жертву, потом придумывают преступление», — заявил премьер.

«Эта показуха подрывает доверие ко всей системе. Важно, чтобы антикоррупционная инфраструктура начала работать и возвращать доверие граждан», — сказал он.